Gents cosmeticabedrijf WONDR care wint Sustainability Award

Gent Elsa (25) opent eerste veganisti­sche tapas- en cocktail­bar van Gent: “Van albondigas tot huisgemaak­te Baileys”

Jarenlang heeft ze in gastronomische restaurants zoals Sensum gewerkt, maar nu is Elsa Letist (25) haar eigen weg ingeslagen. In de Goudstraat is ze een tapas- en cocktailbar begonnen met de klinkende naam Papillon. Alles is vegan en seizoensgebonden, vandaar de slagzin van de gezellige bar: save the world, get drunk at Papillon.

22 oktober