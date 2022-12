Gents café-restaurant rekent 1 euro extra aan per tafel om energiekosten te dekken: “Alle beetjes helpen”

GentIn het café-restaurant Spoorloos Perron aan het station van Gent Sint-Pieters betaal je tegenwoordig 1 euro extra per tafel. Op die manier hoopt eigenaar Philip Fauconnier de hoge energiekosten de baas te kunnen. “Of ik nog cafés of restaurants ken die dit doen? Nee, nog niet van gehoord”, zegt hij.

Philip hield vijftien jaar lang Fabula Rasa open, een bekend café op de Lousbergkaai. In 2017 opende hij het Spoorloos Perron aan – u raadt het – het station. Je kan hier zowel iets eten, drinken, als de krant lezen. Je bent niet verplicht om te blijven eten, maar er is wel een uitgebreide kaart voor als dat het geval is. Er is voor elk wat wils: vis, vlees, vegetarische, veganistische en glutenvrije gerechten.

Luie keuken

“Sinds corona ben ik ook begonnen met een ‘luie keuken’. Via onze webshop kan je gerechten per kilo bestellen, van balletjes in tomatensaus tot puree”, glundert Philip. De cafébaas is ondernemend en dat is ook nodig, want de pandemie is hard geweest. “De maanden nadat we weer open mochten, haalde ik maar 60 procent van onze normale omzet. En dan gingen de prijzen enorm de hoogte in. Voor personeel, voeding, maar vooral energie, dat is geweten.”

Philip moest verplicht overstappen van een vast naar een variabel contract. Hij gokt dat zijn energiefactuur nu al drie keer zo hoog is als twee jaar geleden. Hij probeert dan ook zo spaarzaam mogelijk te werken. “We leggen alles wat we niet gebruiken af, zoals de friteuse en het licht. De verwarming staat ook lager dan andere jaren. Enkel tijdens de middagpiek draai ik ze een paar graadjes hoger.”

Sinds twee maanden hangt er ook een briefje op de bar waarop staat dat elke tafel 1 euro extra betaalt ‘zodat we lekker kunnen blijven koken voor jullie’. Per tafel, dat betekent tot vier personen. Ben je met twaalf, dan betaal je drie euro extra. “Ik vraag liever een euro extra per tafel dan dat ik de prijzen van de gerechten omhoog trek. Dat wil ik zo lang mogelijk uitstellen.”

Positieve reacties

Wat de reacties zijn tot nu toe? Positief. “De meesten maken er niets van”, zegt Philip gerust. Heel af en toe is er wat verontwaardiging, maar als we uitleggen dat het komt door de energieprijzen, begrijpen ze het wel. Het gaat dan ook maar om een euro. Of dat een verschil maakt voor ons? Toch wel. Stel dat we twintig tafels per dag hebben, vijf dagen per week, dat is dat toch al 100 euro erbij. Alle beetjes helpen.”

Spoorloos perron, Koningin Fabiolalaan 9, 9000 Gent. Open van maandag tot en met vrijdag van 11 tot middernacht en op zaterdag vanaf 17.30 uur.

