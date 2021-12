Gents burgemeester De Clercq reageert op sluiting cultuursector: “Dit is spelen met het mentaal en fysiek welzijn van duizenden mensen”

GentOok in Gent zwelt het protest tegen de sluiting van de cultuursector aan. Nadat gisteren de sector zelf al verbolgen reageerde, is nu ook burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) kritisch. “Dit krijg ik niet uitgelegd", zegt hij.

Nadat er met bubbels werd gewerkt, met CIRM en CERM-normen, met luchtkwaliteit, met mondmaskers, afstand, met alles wat werd gevraagd, is de cultuurslachtoffer toch opnieuw het slachtoffer van dienst bij de regering. Zondag moet opnieuw alles dicht, van cinema tot concertzaal, van theaterzaal tot parochiezaal. Zonder dat ook maar ergens is aangetoond dat net die cultuursector de bron van besmettingen zou zijn. De sector reageerde verbolgen, maar nu staat op burgemeester Mathias De Clercq op. Het is nochtans niet zijn gewoonte om kritiek te geven op beleidsbeslissingen, en al zeker niet tegen een premier uit dezelfde Open Vld-stal. Vandaag doet hij het toch, en spreekt hij zelfs van een jojo-beleid.

“Ik heb heel veel begrip voor het ongenoegen in onze cultuursector”, zegt hij. “Van verstrengen naar versoepelen naar de boel volledig dicht op enkele weken tijd, en dit tegen de adviezen van experten in. Met zo’n jojo-beleid creëer je geen draagvlak voor maatregelen, en speel je met het mentaal en financieel welzijn van duizenden mensen. De cultuursector heeft al uitvoerig aangetoond dat het evenementen op een veilige en verantwoorde manier kan organiseren, met vooraf bepaalde protocollen en een resem flankerende maatregelen. Ik heb als burgemeester niet de gewoonte om maatregelen in kader van de coronacrisis in vraag te stellen, maar dit krijg ik niet uitgelegd.” Op de vraag of hij vindt dat de Open Vld deze sluiting had moeten tegenhouden, antwoordt hij: “Iedereen moet gewoon de experts volgen, zo simpel is dat.”

Ook Stephanie D’Hose, voorzitter van de Senaat en als Vlaams parlementslid een voorvechter voor de cultuursector, stak haar ongenoegen niet onder stoelen of banken. Zij tweette gisteren al: “een knipperlichtrelatie is niet duurzaam, een knipperlichtbeleid ook niet. De cultuursector deed immense investeringen en is een van de veiligste sectoren. En nu weer een sluiting? De logica is zoek, het toekomstperspectief al helemaal.”