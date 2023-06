Gents bouwbedrijf Durabrik schenkt 12.000 euro aan goede doelen: “We willen bijdragen aan een warme buurt”

Een drijvende bib, funerarium of concert­zaal? Interieur­stu­den­ten LUCA geven CO2-neu­traal vlot net dat tikkeltje meer: “Hiermee kan het alle kanten op”

Een woonboot die vaart zonder enig benzinegebruik. Of een conferentiezaal. Of toch een drijvend marktje? Nee, een funerarium! Tien studenten interieurvormgeving van de LUCA School of Arts presenteerden op maandag hun idee voor het revolutionaire vlot van Geert Dekleermaeker, bezieler van Smartship. “Hij vaart 24/7 zonder ook maar een beetje benzine.”