Gents boekencafé lanceert prijslijst waarbij je zelf kiest of je minder betaalt: “Wij verwachten geen enkele verantwoording”

Veroordeel­de mensenhan­de­laar zegt zelf slachtof­fer te zijn van mensensmok­kel

7 jaar cel en onmiddellijk achter tralies: voor de rechter was er in 2017 geen twijfel over de rol van A.H. (26) bij een grootschalige smokkelbende die honderden mensen van onze kust naar het Verenigd Koninkrijk bracht. Maar H. was spoorloos en ontsprong jarenlang de dans. Begin dit kwam hij na een verkeerscontrole in Parijs in het vizier van het Belgische gerecht.

10 oktober