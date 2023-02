Gents bedrijf Bio Inx maakt ‘levende’ inkten voor 3D-printers: “Dierenproeven verminderen én de bouwsteen voor geprinte organen. Maar daar zijn we nog niet”

Gent Nieuwe kans voor infocoa­ches Overpoort? “Kijken of horecaba­zen en onderwijs­in­stel­lin­gen mee kunnen financie­ren”

De stad Gent heeft het project met de infocoaches in de Overpoort afgevoerd, en dat kan op weinig begrip rekenen. Niet alleen de café-uitbaters betreuren die beslissing, ook vanuit de partijen Groen, N-VA, CD&V en PVDA werden er vragen over gesteld. “We bekijken of we ze toch nog kunnen behouden", zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) nu.