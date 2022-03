Gents accent in The Voice Kids vrijdag: kandidate Noor (14) sleept haar bekende papa mee het podium op

Verrassing in de tweede aflevering van The Voice Kids, nu vrijdag op VTM. Daar komt Noor (14) een ‘blind audition’ doen, en aan haar accent is meteen te horen waar ze vandaan komt. Ze zingt Eternal Flame van The Bangles, en hoe ze het ervan af brengt, blijft voorlopig geheim. In de staan coulissen staan nagelbijtend een lief en ouders. En de papa, die kennen we in Gent. Noor blijkt de dochter van Kurt Burgelman, zanger en columnist bij HLN. En zingen blijkt in de genen te zitten. Ook haar voorliefde voor 80's muziek kreeg ze thuis ingelepeld, want Kurt heeft met The A-Ties ook een jaren ‘80-band, naast zijn oer-Gentse Biezebaaze.