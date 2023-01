Gentinfo 26 uur per week minder bereikbaar, dienstencentra minder open, maar binnenkort wel consultaties per videogesprek

Gentinfo, nog zò cruciaal in de coronaperiode, deelt in de klappen van de besparingen. Bij het callcenter van de stad zijn 4 jobs geschrapt. En 4 personeelsleden minder, dat betekent ook 26 uur per week minder bereikbaar zijn. Vragen, klachten, inschrijvingen voor allerlei activiteiten en meer, vroeger kon het van maandag tot zaterdag, van 8 tot 19 uur, of 66 uur per week. Vanaf vandaag is dat een pak minder, nog 40 uur per week. Op het bekende nummer 09/210 10 10 wordt de telefoon enkel nog opgenomen van maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur. Uiteraard kan er de klok rond gemaild worden, maar ook die mails zullen enkel tijdens de nieuwe kantooruren beantwoord worden. Ook het ‘Gentinfo-loket’ in het Stadskantoor aan de Zuid, waar je dus ‘fysiek’ terechtkan met vragen en klachten, zal minder open zijn. Dat opent voortaan om 9 uur, en niet meer om 8.30, en zal over de middag een uur sluiten. Gentinfo krijgt jaarlijks 200.000 meldingen.