Gentenaars Pascal en Louis kapen gouden medailles weg op WK hyrox in Las Vegas

“Hyrox is een vrij jonge sport, een soort van crossfit”, legt Pascal uit. Hij is geeft volgend seizoen de krachttraining aan de voetbaldames van de KAA Gent Ladys, Louis heeft een crossfitclub in Deinze. “Je moet telkens 1 kilometer lopen, en daarna een workout doen met verschillende oefeningen, en dat allemaal tegen de tijd. Bij die oefeningen zit bijvoorbeeld een slede van 225 kilogram 50 meter voort duwen, 200 meter lopen met aan elke arm een gewicht van 16 kilo, en 160 kilogram voorttrekken. Kortom, het is een mix van kracht en uithouding. De oefeningen zijn wereldwijd dezelfde, zodat je de resultaten perfect kan vergelijken. Zo zie je snel waar je goed in bent, en waarin niet. Het is een sport die voor iedereen toegankelijk is, en het is echt een complete work-out. De promotour in België start binnenkort, deze sport is ideaal voor crossfitters, obstakelrunners, noem maar op.” Zowel Pascal als Louis werden wereldkampioen, elk in hun leeftijdscategorie: Louis bij de 25 tot 29-jarigen, Pascal bij de 50 tot 54-jarigen.