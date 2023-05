Gentenaars organiseren protest onder stadshal tegen uitspraak zaak Sanda Dia: “Ben je wit en heb je geld, dan geraak je met alles weg”

VIDEO. Exotische bomen, onheilspel­lend gezang en héél véél mist: wandel mee door de gekste tuin van Gent

Instagrammers, wees aandachtig. In de Kunsthal in hartje Gent is een wel erg bijzondere tuin geopend. De bomen zijn misvormd, mist spuit in het rond en intussen klinkt gezang. Maar het beste van allemaal? Je kan er zomaar vrij binnenwandelen.