Gentenaar werkt aan derde roman, die zich opnieuw afspeelt in eigen stad: “Ik hou van mystiek, horror en de jaren ’80, dat komt allemaal terug in mijn boeken”

Legion Ovhell is een pseudoniem uiteraard, zijn echte naam houdt de schrijver liever voor zichzelf. Hij spreekt liever over zijn achtergrond en zijn boeken. “Ik ben geboren in een schippersfamilie. Het grootste deel van mijn jeugd heb ik op de Muide doorgebracht.” De Gentenaar woont nu in Evergem, maar werkt in Gent, in de topsporthal. In zijn vrije tijd schrijft hij. In 2021 kwam zijn eerste boek uit: ‘De duivel is terug’. “Dat begint met een moord in het Gravensteen”, zegt de schrijver trots. “Al mijn boeken spelen zich af in Gent. In Oudburg, op de Muide en andere herkenbare plekken.”