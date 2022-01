Gentenaar Muhammed (25) scoort met bijzonder huwelijksaanzoek: “Toen ze de hele opstelling zag, wist ze wel hoe laat het was”

“De dag waarop ik je ten huwelijk vraag, komen we ongetwijfeld in de krant.” Muhammed Bulduk (25) heeft zijn straffe uitspraak waargemaakt. De jonge Gentenaar vroeg zijn vriendin Gizem Kula (22) zondagavond ten huwelijk en dat bleef niet onopgemerkt. Met Bengaals vuurwerk, een levensgrote ‘Marry Me’ en onder luid applaus ging hij op de Grasbrug in hartje Gent door de knieën.

“Eerlijk? Ik herinner me er nog amper iets van”, zegt Muhammed. “Ik had heel wat stress want aan het aanzoek zijn weken voorbereiding voorafgegaan. Eerst zocht ik een geschikte locatie. Van Overmere-Donk tot het strand van Oostende: tal van plaatsen ben ik gaan bekijken, maar uiteindelijk is en blijft Gent toch de mooiste stad. Toen ik tijdens het Lichtfestival over de Grasbrug liep, wist ik: dit moet en zal het zijn.”

Volledig scherm Muhammeds vriendin Gizem Kula zei meteen ‘ja!’ © RV

Smoesje

Zonder dat Gizem het in de gaten had, bereidde Muhammed alles tot in de puntjes voor. Uit hout sneed hij de letters ‘Marry Me’. En ook kocht hij lampjes en vuurwerk. Zijn vrienden zetten zondag alles klaar, terwijl de romanticus zijn vriendin met een smoes naar het centrum lokte. “We hadden Gizem wijsgemaakt dat een van onze vriendinnen een verjaardagetentje gaf in een restaurantje aan het water”, weet Muhammed. “Maar toen ze de hele opstelling zag, wist ze uiteraard hoe laat het was.”

Dat haar vriend het zo groots zou aanpakken, had Gizem niet verwacht. Al had ze het aanzoek zien aankomen. “We zijn intussen een klein jaar samen en ik wil er geen gras over laten groeien”, bekent Muhammed. “Ik leerde Gizem via een gemeenschappelijke vriendin kennen en het was liefde op het eerste gezicht. Onze trouw staat deze zomer al gepland. Als corona geen roet in het eten gooit tenminste.”

Volledig scherm Het jonge koppel wil deze zomer nog trouwen. © RV

Hoge verwachtingen

Op Facebook circuleren inmiddels al enkele filmpjes van het bijzondere aanzoek. Ook daar lokt het wat reactie uit. Iedereen is het er unaniem over eens dat Muhammed punten heeft gescoord bij zijn vriendin. Maar sommige mannen vinden dat hij nu wel zéér hoge verwachtingen schept voor wie in de toekomst zijn vriendin nog ten huwelijk wil vragen.

“Het klopt dat ik de lat enkele kilometers de hoogte heb in geschopt”, lacht Muhammed. “Ik werk bij Volvo Cars in de haven en ook daar worden er al grapjes over gemaakt. Toch wou ik gewoon tonen dat ik Gizem graag zie. Dat is gelukt denk ik.”

