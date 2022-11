Gentenaar met Ierse roots opent gezellig pop-uprestaurant in Ledeberg, met tafels die letterlijk ín de keuken staan

GentArion Flynn, een 39-jarige Gentenaar met Ierse wortels, heeft voor de derde keer een pop-uprestaurant geopend in Ledeberg. Deze keer telt het acht tafels en drie daarvan staan letterlijk in de keuken. Op de kaart vind je heerlijke gerechtjes zoals mossels met koriander en spaghetti met pompoen.

De liefde voor koken kreeg Arion mee van zijn vader, een Ier die in de jaren 70 naar een commune in Sint-Martens-Latem trok om daar te leven en te werken als bakker. Arion groeide op in die commune en ging later aan de slag als kok. “Ik heb lang in Per Bacco gewerkt en Het Gouden Hoofd”, vertelt de Gentenaar. “Begin 2021 ben ik een afhaalkeuken begonnen bij mij thuis in Ledeberg.”

Eind 2021 opende Arion zijn eerste pop-uprestaurant in de Ledebergstraat. Een paar maanden later verhuisde hij naar de hoek van de Veldwijkstraat en de Moriaanstraat voor een tweede pop-up. Achteraf bleven de vragen binnenstromen wanneer en waar hij terug ging opengaan. Vandaar de derde pop-up, deze keer in het begin van de Weldadigheidsstraat, achteraan waar vroeger’t Kapoentje was.

Ook hier werkt Arion met een beperkte kaart die regelmatig verandert. Momenteel kan je kiezen uit rosbief met barbarakers of mossels met koriander en radicchio als voorgerecht, uit spaghetti met pompoen of wijting met koolrabi en warmoes als hoofdgerecht, en uit appeltaart of kaas als je nog plaats hebt. Over de middag kan je hier ook terecht voor boterhammen en soep. Deze week is dat pompoensoep en boterhammen met kip en geroosterde bloemkoolsalade of met gepofte koolrabi en keiemse witte salade. “Ik werk samen met zelfplukboerderij Grondig in Heusden. Drie maal per week ga ik naar daar, en neem ik mee wat voor handen is. Op basis daarvan stel ik mijn menu samen.”

Volledig scherm Drie tafels staan letterlijk ín de keuken. Een tafel voor vier personen, twee voor twee. © Jill Dhondt

Lunchen of dineren ín de keuken

Wat de nieuwe pop-up nog bijzonder maakt, buiten het originele menu en het huisgemaakte brood, is de inrichting. Arion gaat namelijk een stapje verder met het concept ‘open keuken’. Het restaurant telt acht tafels in totaal – aan sommige kan je met twee personen zitten, aan andere met acht – en drie ervan staan letterlijk ín de keuken. “Zo kan ik tijdens het koken vragen hoe pikant het gerecht mag zijn”, glundert de Gentenaar. “Ik werk met hoogkwalitatieve producten, maar de sfeer mag wat losser zijn voor mij.”

De derde pop-up blijft open tot in juni 2023. Intussen zoekt Arion verder naar een pand waar hij een vast restaurant kan beginnen. De enige voorwaarde daarvoor: dat het in Ledeberg ligt. “Ik woon hier, mijn kinderen gaan hier naar school en ik geloof in de buurt. Daarom wil ik in deze deelgemeente blijven”, sluit hij af. Ga zeker eens langs en snuif de heerlijke geur van vers brood zelf op.

Flynn’s, Hundelgemsesteenweg 169 (ingang via de Weldadigheidsstraat), 9050 Ledeberg. Open van woensdag tot en met vrijdag van 12 tot 14 uur en van 18 tot 21 uur. Op zaterdag van 18 tot 21 uur en op zondag van 11 tot 15 uur.

Volledig scherm Gezellige tafel in Flynn's. © Jill Dhondt

