Gentenaar lanceert pakket met ‘herboren’ abijdieren: “De enige verzamelbox ter wereld”

Gent Mobiele assisten­tie­wo­ning in stilte afgevoerd. “Regels rond vergunnin­gen veel te ingewik­keld”

Gent was de eerste stad in Vlaanderen die zou experimenteren met een ‘mobiele assistentiewoning’, een soort van tiny house dat makkelijk in een tuin kon worden geplaatst om bijvoorbeeld zorgbehoevende ouders bij te staan. Eén huisje werd aangekocht, maar intussen blijkt dat het project gewoon onhaalbaar is. “We willen dat huis nu gaan inzetten als noodwoning.”

3 januari