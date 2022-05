Gentenaar Ivonne viert honderdste verjaardag: “Met haar zonnig karakter kan ze ongetwijfeld nog een paar jaar bij ons blijven”

Ivonne werd op 25 mei 1922 geboren in Lochristi, als oudste van vier kinderen. Haar vader werkte in de bloementeelt, haar moeder had een snoepwinkel op het dorp. Ivonne was een vlijtige leerling, maar stopte op haar zestien met studeren om als kindermeisje te werken bij een Gentse familie. In de buurt van het Heilig Kerst zorgde ze, ook tijdens de oorlogsjaren, voor niet minder dan vijf jongens. Tot op vandaag heeft ze nog altijd een goede band met een van de kinderen, Jozef. Hij komt nog regelmatig op bezoek in het woonzorgcentrum waar Ivonne al acht jaar verblijft.

Cinefiel

Kort na de Tweede Wereldoorlog ging Ivonne aan de slag als kassierster in een nieuwe bioscoop, Ciné Royal, in de Sleepstraat. “Eén van de mooiste periodes uit mijn leven”, blikt ze terug. “Filmzalen waren toen het toppunt van technologie in entertainment. Maar met de opkomst van de televisie in jaren 60 ging het succes van de filmzalen zeer snel achteruit. Ook Ciné Royal ging kopje onder.” De bioscoop werd omgevormd naar een buurtwinkel waar Ivonne aan de slag kon. Tot aan haar pensioen.

De dertig jaar erna ging ze elke dag wandelen in Gent, om een koffie te drinken en de winkel van haar nicht Rita te bezoeken. Ze maakte ook regelmatig uitstapjes met haar zus Bertha. In de zomer ging ze veelal naar zee met de trein. Er waren ook kleinkinderen en later achterkleinkinderen om te vertroetelen. “Ivonne leest nog elke dag de krant en stapt nog zelfstandig naar de ontspanningszaal”, klinkt het in woonzorgcentrum Weverbos waar ze verblijft, en waar schepen van burgerzaken Isabelle Heyndrickx woensdag langskwam om Ivonne een gelukkige verjaardag te wensen. “Met haar positief en zonnig karakter kan ze ongetwijfeld nog enkele jaren bij ons blijven.”