Gentenaar Gianny (20) schrijft geschiedenis: wereldkampioen Thaiboks, nadat hij deze titel ook al pakte bij de jeugd en de amateurs

Zijn ploeggenoten zijn door het dolle heen, en smeden al snode plannen voor een grootste ontvangst in Gent, een wereldkampioen waardig. Want dat verdient hij, vinden ze, na wat hij in Abu Dhabi presteerde. Gianny vocht er sinds vorig weekend 4 wedstrijden, in de race naar het wereldkampioenschap. Hij bekampte er achtereenvolgend Thaiboksers uit Algerije, Saoudi-Arabië, Turkije, en uiteindelijk de ultieme finale tegen Kazachstan. De tegenstander uit Saoudi-Arabië sloeg hij knock-out, bij alle andere wedstrijden vocht hij 3 rondes, waarbij hij élke ronde als de beste uit de bus kwam. Meer nog, hij werd nauwelijks geraakt. Enkel in de finale, tegen Kazachstan, kreeg hij een stevige mep tegen het oog. Dat zal nog duidelijk zichtbaar zijn als hij straks op Zaventem landt.

Thaiboks is een discipline waarbij quasi alles is toegelaten, ook slaan en schoppen met ellebogen en knieën. Gianny beoefent die sport al sinds zijn 6 jaar, zijn eerste wedstrijd vocht hij toen hij 10 was. Ook zijn broers zijn fervente Thaiboksers, maar niemand haalt het niveau van wereldkampioen Gianny. En vechten doet hij, want steun voor deze sport is er in België nauwelijks. Gianny werkt dus voltijds, als lasser, en gaat daarnaast 6 avonden op 7 trainen. Dat doet hij meestal bij Sandu Gym in Ninove, maar af en toe ook in de club van zijn broer: Mahanakhon in Sint-Amandsberg. Uitgaan doet hij nooit, die ene dag dat hij niet traint, laat hij zijn lichaam rusten. En dat loont, zo blijkt, want deze jonge Gentenaar pakte al de wereldkampioenstitel bij de jeugd in 2019, bij de amateurs in 2021, en nu dus ook bij de elite in de categorie -54 kilo. Behalve zijn gouden medaille kreeg Gianny gisteren ook nog de award voor ‘rising star’ van het tornooi.