Gentenaar filmt hoe ‘ladyboy’ in Bangkok zijn halsketting steelt: “Was mijn eerste slechte ervaring hier”

De Gentenaar verblijft ondertussen al meer dan een jaar in Thailand en studeert momenteel in Bangkok aan een privéschool om Thaïs te leren. “Ik was op stap met vijf vrienden die ook in Bangkok wonen. Ik maak soms voor de lol YouTube-filmpjes en ik was net bezig met een selfievideo te maken over het nachtleven in het Sukhumvit Road-district van Bangkok. Dit is het drukste gebied van Bangkok met veel winkels, restaurants, discotheken en gogo-bars. In dit district zijn 75 % van de sekswerkers ladyboys. Dit zijn Thaise mannen of transgenders die er heel erg vrouwelijk uitzien. Terwijl ik mijn uitleg doe over het district, vliegt een van die ladyboys rond mijn nek. ‘Waar ga je naar toe, schatje? Laten we naar je kamer gaan’, klinkt het terwijl ze zich tegen mijn lijf duwt en haar arm om mijn nek legt”, vertelt Frederik.

Frederik lacht een beetje gegeneerd en duwt de dame weg, maar het kwaad is al geschied. Tijdens haar omhelzing ging ze recht naar zijn dure gouden ketting. In nog geen vijf seconden heeft ze het slotje van de ketting open gekregen en grist ze het kleinood weg. Ze verdwijnt pijlsnel letterlijk als een dief in de nacht.

Erfstuk

Frederik zit in zak en as wanneer hij merkt dat de ketting verdwenen is. “ De ketting is nog van mijn opa geweest. Ze was al vele jaren in de familie. Ik denk dat ze ongeveer 800 euro waard was. Ik ben er kapot van want ze had veel sentimentele waarde”, klinkt het bedroefd.

De Gentenaar heeft aangifte gedaan bij de politie. Of zij hem effectief kunnen helpen het erfstuk terug te vinden in deze stad van meer dan tien miljoen inwoners is nog maar de vraag. Frederik is evenwel hoopvol. “Ik denk dat de dief lid is van een bende. Ze had een heel opvallende tatoeage, dus ik hoop dat mensen kunnen helpen haar te vinden”, aldus een hoopvolle Frederik. Ondanks zijn mindere ervaring is Frederik niet van plan Bangkok snel te verlaten. “Het was eigenlijk mijn eerste slechte ervaring hier. Voor de rest heb ik het hier prima naar mijn zin. Ik denk erover om hier nog lange tijd te blijven. Ik overweeg om hier met een vriend een zaak op te starten”, besluit hij.

Volledig scherm De Gentenaar heeft het duidelijk naar zijn zin in Thailand. © Frederik De Vreese