Gentenaar doet voor de rechter push-ups op één hand om onschuld te bewijzen

De Gentenaar moest zich maandagochtend verantwoorden voor een geval van verkeersagressie in mei 2018, op de John F. Kennedylaan in Gent. Volgens het slachtoffer stapte de beklaagde uit zijn auto toen hij voor een rood licht stond en stelde die zich agressief op. Na een woordenwisseling kreeg het slachtoffer een vuistslag in het gezicht. Een opgezwollen neus was het gevolg. De procureur eiste voor deze feiten een nog te bepalen werkstraf en een boete van 400 euro.

Middelvinger en push-up

“Ik dacht dat het mijn collega was die een grapje uithaalde. Toen ik uitstapte zag ik echter dat het iemand anders was”. Verbaasd vroeg de beklaagde aan de bestuurder waarom hij zijn middelvinger had opgestoken. “Toen kreeg ik, en niet het slachtoffer, een slag in het gezicht. Ik weerde me enkel af. Mocht ik echt geslagen hebben, was de man er slechter aan toe geweest.” Om die woorden kracht bij te zetten, ging de beklaagde in de rechtbank op de grond liggen en pompte hij enkele keren , met één hand op zijn rug. Indrukwekkend, maar of het voldoende zal zijn om zijn onschuld aan te tonen, zal blijken op 8 februari.