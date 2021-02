Gentenaar Christophe, een jaar na zijn deelname aan Blind Getrouwd: “Nick en ik zijn geen levenspartners geworden maar wel vrienden voor het leven”

Gent Gentse cafébazin Christel mag haar broer na drie maanden ziekenhuis door corona meenemen naar huis: “Bloemen en bier voor de hele afdeling!”

16:19 Wat een dag voor Christel De Naeyer (59). De vrouw is niet alleen jarig, ze kreeg ook nog eens het mooiste cadeau dat ze zich maar had kunnen wensen: haar broer Paul (55) mocht eindelijk weer naar huis na 100 dagen in het ziekenhuis door het venijnige Covid-beest. Hiervoor was het duo onafscheidelijk: ze woonden samen en runden beiden café De Hoeve in Oostakker. Dat Christel haar broer mag ophalen, is een hele opluchting, want het zag er even naar uit dat het niet goed zou komen.