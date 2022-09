Gentenaar Brecht (27) over zijn deelname aan het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd: “Ik wilde gewoon de liefde vinden, dat televisiegebeuren kwam daar zowat bij”

GentOver enkele dagen is het zover, dan gaat het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd van start. Eén van de deelnemers is de Gentse Brecht De Geyter (27), een avontuurlijke leerkracht biologie en Engels. We vroegen hem - net voor de eerste uitzending - naar zijn ideale partner, hoe het voelt dat de helft van Vlaanderen zal meekijken naar zijn prille liefde en wat zijn favoriete plekjes zijn in Gent.

Twee wildvreemden die elkaar het jawoord geven, daar kan televisiekijkend Vlaanderen niet genoeg van krijgen. Daarom dat Blind Getrouwd al aan haar zevende seizoen toe is. Een van de deelnemers dit jaar is de 27-jarige Brecht die naar Gent kwam om te studeren en daarna bleef plakken. Dat hij leraar biologie en Engels is in de tweede graad is, dat hij samenwoont met een vrouw bij de start van de opnames, dat hij nog nooit een serieuze relatie heeft gehad, dat wisten we allemaal al. Maar of hij al vaak op date is geweest, of hij gelooft in de eeuwige liefde, hoe zijn omgeving reageerde op zijn deelname, dat willen we allemaal nog weten.

Dag Brecht. Laten we beginnen met de vrouw waar je mee samenwoont bij de start van de opnames, hoe zit dat?

“Dat is een jeugdvriendin”, lacht Brecht. “Niet lang voor de pandemie, drie jaar geleden, zijn we gaan co-housen in een huurappartement aan de rand van Gent. Een heel goede beslissing, kan ik achteraf zeggen. Ik had altijd iemand rond mij tijdens de lockdowns, anders was ik wel eenzaam geweest.”

In het programma, wonen jullie dan met z’n drietjes samen?

“Nee hoor. Mijn nieuwe partner en ik gaan vijf weken in een nieuw huis wonen, dat is altijd zo. Waar dat precies is, mag ik nog niet vrijgeven.”

Stel dat het niet in Gent is, en dat je aan het einde van de rit nog samen bent met je partner, zou je dan terugkeren naar Gent?

“Heel graag. Ik vind Gent vree wijs. Ik voel mij hier volledig thuis.”

Waar hang je vaak rond in de stad?

“Ik zit heel graag in het De Smet De Naeyerpark en de Graslei, een klassieker. Vroeger vond je me vaak in de Overpoort, maar tegenwoordig is dat eerder de Vlasmarkt. Ik probeer ook elke nieuwe brasserie of restaurant te bezoeken. Zo heb ik onlangs Het Kanon ontdekt. Barrazza is een plek waar ik vaak naar terugkeer. In de Blaarmeersen vind je me ook regelmatig, daar ga ik vaak lopen.”

Volledig scherm Brecht, een van de deelnemers aan het zevende seizoen van Blind Getrouwd. © VTM

Heb je je jezelf ingeschreven voor het programma?

“Ik had mezelf al ingeschreven voor het vorige seizoen, maar ik ben zodanig perfectionistisch dat ik de tweede vragenlijst niet op tijd had ingediend. Dit jaar heb ik alle deadlines gehaald.”

Waarom wou je per se deelnemen?

“Ik heb nog nooit een langdurige relatie gehad, de teller staat letterlijk op 0, maar ik heb wel al veel dates gehad. Daar heb ik veel ervaring in. Ik heb daar heel veel over mezelf geleerd, over wat ik vooral niet of net wel wil in een partner, maar ik heb nog nooit een wederzijdse klik gehad met iemand. Er is nog nooit een match geweest, maar ik verlang daar wel naar. Ik heb elk seizoen van Blind Getrouwd gevolgd. Vanaf mijn 19 jaar heb ik met elk koppel meegeleefd, omdat ik ook de liefde wilde vinden. Daarom heb ik me ingeschreven: ik geloof in het programma.”

Hoe bedoel je?

“Ik geef biologie in tweede graad, ik vertrouw honderd procent in de wetenschap. Ik heb zoveel screenings doorstaan in aanloop naar de opnames, de experten weten hoe ik in elkaar zit, waar ik nood aan heb, en op basis daarvan hebben ze me gekoppeld. Je moet een beetje loco zijn om je lot daaraan over te geven, maar ik heb er volle vertrouwen in.”

Quote Mijn partner moet niet de grootste CEO zijn, maar ik ben wel op zoek naar een gedreven persoon. Ik heb heel veel bezigheden en ergens verwacht ik dat ook van mijn partner.

Vind je het niet vreemd dat de helft van Vlaanderen meekijkt terwijl jij je eerste stappen zet in een liefdesrelatie?

“Ik moet zeggen dat ik daar nooit over nagedacht heb dat het een televisieprogramma is, tot na het programma. Nu de uitzending dichterbij komt, ben ik daar veel meer mee bezig. Op het moment zelf waren al mijn ogen op die match gericht. Ik wilde gewoon de liefde vinden, dat televisiegebeuren kwam daar zowat bij. Maar sinds het algemeen geweten is dat ik meedoe, ben ik wel wat geschrokken. Ik besef plots hoeveel mensen naar Blind Getrouwd kijken. Tegelijk ben ik blij dat ik niet meer moet zwijgen voor vrienden en collega’s, dat ik alles uit de doeken kan doen. Dat iedereen weet wat voor intens traject ik heb meegemaakt.”

Dit jaar nemen er drie vrouwen en vijf mannen deel aan het programma. Met wie ga jij trouwen?

“Daar mag ik ook nog niets over zeggen (grinnikt).”

Volledig scherm De acht deelnemers van het zevende seizoen van Blind Getrouwd. Wie met wie trouwt, kom je maandag te weten. © VTM

Kan je wel zeggen wat je zoekt in een partner?

“Dat wel. Het moet niet de grootste CEO zijn, maar ik ben wel op zoek naar een gedreven persoon. Ik heb heel veel bezigheden en ergens verwacht ik dat ook van mijn partner. Ik heb ooit een date gehad met iemand die zei: ‘verre reizen, dat doe ik niet’. Dan dacht ik al meteen ‘skip’. Ik heb een avontuurlijk persoon nodig. Tegelijk wil ik een partner die me rustig kan houden, want mijn agenda kan soms té druk zijn. Empathie vind ik ook heel belangrijk. Het moet daarom geen extravert persoon zijn, maar ik moet er wel alles kunnen tegen zeggen.”

Om af te sluiten: je gelooft in de wetenschap achter het programma, maar geloof je ook in de eeuwigdurende liefde?

“Ja, honderd procent. Liefde is een werkwoord, maar ik heb heel veel goesting om eraan te werken. Ik besef dat 27 jong is om te trouwen, maar als je tegen mij zegt ‘je kan je soulmate ontmoeten’, dan is mijn antwoord volmondig ‘ja’. Liever gisteren dan morgen. Ik wil wat mijn grootouders en ouders hebben: samen oud worden. Ik zou niets lievers willen dan later op dit avontuur terugkijken en zeggen: daar is het allemaal begonnen.”

Blind Getrouwd, vanaf maandag 5 september om 20.35 uur op VTM en op VTM GO.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.