Gentenaar Brecht (27) doet mee aan nieuwe seizoen van Blind Getrouwd: “Al veel spannende dingen gedaan, maar dit is echt next level”

GentTelevisiekijkend Vlaanderen kijkt er volop naar uit: de start van het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd. Over enkele weken is het zover. Eén van de deelnemers is Brecht De Geyter, een 27-jarige leraar uit Gent. Wat hem kenmerkt? Hij is energiek, avontuurlijk en woont al samen met een vrouw bij de start van de opnames.

Blind Getrouwd is terug vanaf september en daar kijken heel wat fans halsreikend naar uit. De formule is nog steeds dezelfde als in de vorige seizoenen: twee vrijgezellen geven elkaar het jawoord, zonder dat ze elkaar ooit gezien hebben. Ze gaan dan samen op huwelijksreis en wonen enkele maanden verplicht samen. Nieuw dit jaar: de koppels geven samen een trouwfeest en gaan ook samen op huwelijksreis. Wie weet worden de vrijgezellen wel verliefd op een een bruid of bruidegom die niet voor hen voorbestemd was.

Gent vertegenwoordigd

Dit jaar nemen drie vrouwen en vijf mannen deel aan Blind Getrouwd. Eén van hen is Brecht De Geyter: leerkracht biologie en Engels in de tweede graad en reisbegeleider. Een energieke, empathische, sociale, avontuurlijke en sportieve twintiger wiens agenda vaak tjokvol zit van maandag tot en met zondag. “Ik heb al veel spannende dingen gedaan, maar dit is echt next level”, zegt hij over zijn deelname aan Blind Getrouwd.

Een huisgenoot had hij al – Brecht woonde voor zijn deelname al samen met een jeugdvriendin in een huurappartement in Gent – maar een partner, dat ontbrak nog. “Ik heb nog nooit een serieuze relatie gehad, maar ik verlang daar wel enorm naar. Ik ga heel tevreden zijn over het experiment wanneer ik later met mijn partner, als we oud zijn, terug kan blikken en denken: dat hebben we toch goed gedaan! Zie ons hier nu zitten.”

Meer wil Brecht niet vrijgeven voorlopig over het programma. Aan wie de Gentenaar het jawoord zal geven, blijft ook nog geheim voorlopig. Over enkele weken krijg je het antwoord, op VTM en op VTM GO. Zet je maar al schrap.

Volledig scherm Blind getrouwd - REALITY (BE - 2022) - season 7 - wallpaper - caption: Jiri, Lien, Brecht, Christiaan, Dziubi, Jana, Florence en Joren © VTM

