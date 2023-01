Gentenaar Arne (33) van wijnbar ONA bekroond tot Sommelier Of The Year Oost-Vlaanderen: “Ik ben een beetje de underdog”

GENT Ook in Gentse ziekenhui­zen steun voor nationale staking

Geen piket of actievoerders aan het UZ Gent op dinsdagochtend, wel enkele slogans met ‘Witte Woede’, want ook in het universitaire ziekenhuis werd er gestaakt tegen de zware werkdruk in de non-profitsector. De betoging zelf ging in Brussel door.

12:43