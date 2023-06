Gentenaar (56) ging op zijn vrouw liggen tot ze bewusteloos was en verkrachtte haar: “Mijn enige fout is dat ik ben ingegaan op haar avances”

Veel volk aan de Blaarmeer­sen: politie laat niks aan het toeval over

Het is warm, het is weekend, en dus is het druk aan de Blaarmeersen. Voorlopig is de situatie daar wel onder controle, met dank aan de stewards én aan de politie. Die houden de touwtjes strak in handen. Een groep Brusselaars die al moeilijk deed op de bus bijvoorbeeld, werd aan de Blaarmeersen meteen onderschept.