Gentbrugse school bouwt saai grasplein om tot attractieve speeltuin: “Ook de buren zijn welkom”

Gent Konings­paar opent Floraliën in sneltempo: korte wandeling door helft van de bloemenex­po

Traditiegetrouw hebben koning Filip en koningin Mathilde de Floraliën geopend, als allereerste bezoekers. De voorbije nacht was er doorgewerkt om alles klaar te krijgen voor dit royale bezoek. Vanaf nu is iedereen welkom in het ICC, de Floraliahal en 't Kuipke.

14:13