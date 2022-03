Gentbrugse Meersen heeft er 5.000 vierkante meter bos bij: “Elke medewerker kreeg voor nieuwjaar een boom cadeau”

De bosaanplant sluit aan bij de missie van het stadsontwikkelingsbedrijf om te werken aan een duurzame stad met ruimte voor groen. Het nieuwe stuk bos zal voor iedereen toegankelijk zijn en groeit vlak aan de Voshoek ter hoogte van Gentbruggekouter. Vandaag ligt er nog een kaal weiland, maar over een jaar of tien moet er een volwassen stukje bos staan. “Vandaag planten we samen met de directie en de medewerkers van Sogent 350 bomen aan", meldt Sogent-voorzitter Sami Souguir trots. “Elke medewerker kreeg dit jaar, gekoppeld aan onze nieuwjaarswensen, een boom cadeau. Ook onze externe partners kregen de kans om mee deel te nemen aan dit initiatief. Als stadsontwikkelingsbedrijf dragen wij duurzaamheid en ruimte voor groen hoog in het vaandel. Toekomstgerichte stadsontwikkeling denkt na over haar impact op de omgeving en net daarom vinden we het belangrijk om ook ons steentje bij te dragen aan meer groen in onze stad.”