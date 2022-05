Gent zoekt grond voor studentenkoten: stad wordt koppelaar tussen eigenaars en ontwikkelaars

Het studentenaantal in Gent is de laatste decennia geëxplodeerd, terwijl het aantal koten slechts mondjesmaat toeneemt. Omdat dat de druk op de reguliere huizenmarkt danig opdrijft, komt de stad nu met een opvallende oproep. Eigenaars van bouwgrond die graag duurzame studentenhuisvesting op die grond willen, mogen zich melden en dan speelt de stad matchmaker met projectontwikkelaars. Er wordt ook begeleiding voorzien om vergunningen zo snel mogelijk rond te krijgen.

Bemiddelaar

“Wij zoeken een match tussen grondeigenaars en projectontwikkelaars om een project rond duurzame studentenhuisvesting vlot van de grond te krijgen. Tegelijk waken we van bij het begin over de draagkracht van de buurt en de leefbaarheid van projecten”, klinkt het bij schepen van Wonen Tine Heyse (Groen). De laatste tijd is er een ware wildgroei aan studentenwoningen bezig in de stad. Welkom om de hoge nood op te vangen, maar niet alle buurten zijn opgezet met een vaak groots opgezette studentenhuisvesting voor soms honderden jongeren. Zo diende een wijkcomité aan de Holstraat recent nog een burgervraag in op de gemeenteraad, na de goedkeuring van een vergunning voor studentenhuisvesting in de straat.