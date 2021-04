Gent ziet u: centrum half jaar onder camerabewaking en 36 extra bodycams voor de politie

Coronacamera’s

Nu komen de camera’s dus terug, begin mei al. En ze blijven een half jaar hangen, tot eind oktober. Motivering: opnieuw crowd control in het kader van de coronamaatregelen. Dertig camera’s komen er in de stad, evenveel als tijdens de Gentse Feesten. Maar ze komen niet allemaal op exact dezelfde plaatsen. In elk geval: de grote weerstand binnen het Gentse stadsbestuur, lijkt verdwenen. Nochtans werd vorig jaar al duidelijk dat de camera’s ook gebruikt werden voor andere zaken dan crowd control. Meer dan 20 keer werden de beelden gebruikt in het onderzoek naar criminele feiten, zoals vandalisme en diefstal. Eén ‘held’ die een frisse duik nam vanop de Graslei kreeg daar later de rekening voor gepresenteerd, op basis van camerabeelden. Zwemmen in Gent-centrum is namelijk verboden.

Bodycams

Ook wat bodycams betreft gaat Gent uitbreiden. Nu beschikt de politie over 14 bodycams, maar die worden enkel bij ‘speciale gelegenheden’ uit de kast gehaald. Dat is dan bijvoorbeeld voor een betoging, in de Gentse Feesten of de Winterfeesten. Anneleen Van Bossuyt (N-VA) wilde weten of bodycams permanent zullen worden ingezet. “De politie evalueert het gebruik van bodycams positief”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “Maar of ze breder kunnen worden ingezet, dat kan ik nog niet zeggen. We onderzoeken dat, samen met de vakbonden, en we bekijken daarvoor onder meer de technische vereisten en de wettelijke voorwaarden. Wel kan ik al zeggen dat we nog voor dit jaar 50.000 euro hebben voorzien voor de aankoop van extra bodycams.” Met dat geld kunnen 36 toestellen worden aangekocht. Eén toestel kost 436, 46 euro, maar daarbij komt onder meer nog de kost voor een abonnement, software, een docking station, een bevestigingsclip, en zo stijgt de prijs voor één toestel al snel tot 1.382 euro. Gent zou dit jaar dus over in totaal 50 bodycams kunnen beschikken.