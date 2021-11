Gent wordt jongerenhoofdstad in 2024: “Jongeren zijn de stad, laat hen aan het stuur”

GENTGent krijgt in 2024 de titel ‘Europese Jongerenhoofdstad’. De Arteveldestad haalde het van Lviv in Oekraïne, Veszprèm in Hongarije en Chisinau in Moldavië. Gent kon de jury overtuigen met een dossier op basis van bijdragen van Gentse jongeren zelf en van het Gentse middenveld.

De titel Europese Jongerenhoofdstad wordt elk jaar uitgereikt door het European Youth Forum, een platform van meer dan 100 Europese jongerenorganisaties. De jury raakte overtuigd door een dossier op basis van bijdragen van Gentse jongeren zelf en van het Gentse middenveld. Het Gentse project heet ‘We are the city’ en is opgebouwd rond drie thema’s: vrijwilligerswerk en burgerschap bij jongeren stimuleren, fysieke en mentale ruimte voor jongeren creëren en bouwen aan een warme stad waar jongeren zich veilig voelen. Engageren, empoweren en zorgen, voor wie het graag in drie woorden wil.

“We hebben dit niet alleen te danken aan een ijzersterk dossier, maar ook aan ons jeugd- en kindvriendelijk beleid”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). “Nu krijgen we de kans om onze innovatieve ideeën voor en door jongeren aan de wereld te tonen.”

Gentse plannen

Wat is Gent precies van plan? Er zijn al heel wat ideeën die tot concrete projecten kunnen leiden, zoals een internationale conferentie rond stemrecht vanaf 16 jaar, een centrale plek in de stad waar jongeren kunnen creëren, experimenteren en organiseren, en een internationaal jeugdbewegingskamp in of rond Gent. Jongeren zouden ook tot 5.000 euro kunnen krijgen om een project in te dienen dat hun buurt verbetert.

“2024 wordt een jaar om naar uit te kijken voor de Gentse jeugd”, zegt schepen voor Onderwijs Elke Decruynaere (Groen). “Ze komen aan het stuur van dit verhaal. Ze zijn de toekomst van de stad en een van onze sterkste troeven. Dat zal straks heel Europa geweten hebben.”

De huidige European Youth Capital is Klaipeda in Litouwen, in 2022 is het de beurt aan Tirana in Albanië en in 2023 aan Lublin in Polen. Antwerpen kreeg de titel in 2011.