Gent wil voertuigen van ‘asociale’ en ‘te luide’ bestuurders in beslag laten nemen, zelfs zonder zware overtreding

GentGent wil in de toekomst veel sneller voertuigen van asociale bestuurders in beslag laten nemen. Nu is er enkel de ‘gerechtelijke inbeslagname’, waarbij bestuurders hun voertuig kwijt kunnen raken na een zware overtreding. Gent wil daar de bestuurlijke inbeslagname aan toevoegen, zodat ook wegpiraten die geen zware overtreding begaan hun voertuig kan worden afgepakt.

Het ‘straatracen’ in Gent blijft een probleem. “Momenteel situeert zich dat vooral rond de Wolterslaan, in de buurt al omgedoopt tot Wolterslaancircuit”, weet Anneleen Van Bossuyt (N-VA). “De politie controleerde al aan ondermeer de Dendermondsesteenweg, de Sint-Salvatorstraat, de Doornzelestraat, de Merendreesesteenweg, de Sleepstraat en de Kartuizerlaan, maar blijkbaar schrikt dat niet voldoende af, want ook aan de Ham, Sluizeken en dus de Wolterslaan hebben de mensen nog steeds last van ‘knalpotterreur’.”

Burgemeester Mathias De Clercq erkent het probleem en stelt dat agressief en asociaal rijgedrag in de straten en wijken ‘geheel ontoelaatbaar’ is. “Het aanpakken van dit gedrag is dan ook zowel voor het stadsbestuur als de Gentse politie een absolute prioriteit. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft eind 2019 een omzendbrief uitgevaardigd zodat er forser tegen ‘patsergedrag’ en straatraces kan opgetreden worden. Bij gevaarlijke en herhaaldelijke feiten kan sindsdien sneller worden overgegaan tot het intrekken van het rijbewijs, immobilisatie van het voertuig en zelfs arrestatie van de bestuurder indien er sprake is van zeer ernstige feiten.”

Preventieve maatregel

Daarnaast werken we nu aan de ‘bestuurlijke inbeslagname’. Dat wil zeggen dat het overtuig ook in beslag zal kunnen genomen worden wanneer geen overtreding van de tweede graad is vastgesteld. Het parket kan in dat geval het voertuig niet gerechtelijk in beslag nemen, maar bestuurlijk kan het dus wel. Dat gebeurt onder meer al in Mechelen, Antwerpen en Kortrijk. Deze bestuurlijke inbeslagname is dan een preventieve politiemaatregel en is voorzien voor die gevallen waar er ernstige aanwijzingen zijn van gevaar voor het leven of de lichamelijk integriteit van personen. Als wettelijke basis zal dan niet de omzendbrief gelden, maar wel de Wet op het Politieambt, die strikte voorwaarden oplegt.”

“Ook voor het aanpakken van geluidsoverlast geproduceerd door wagens kijken we of een bestuurlijke inbeslagname mogelijk is, bij overlast en verstoring van de openbare rust. Boetes opleggen bij te luide auto’s en het afkeuren van de wagen indien er aan de knalpotten verbouwd is waardoor de auto niet meer conform de technische eisen is, gebeurt vandaag al. Ook de gerichte verkeersacties tegen asociaal rijgedrag en de reguliere controles op vlak van overdreven snelheid via ondermeer anonieme wagens, de LIDAR en de vaste flitspalen blijven onverminderd voortgaan.”