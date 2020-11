Gent wil geen ‘maandverbandenautomaten’ in scholen: “Vertrouwensband met leerlingen die het nodig hebben is te belangrijk”

GentPVDA heeft vanavond aan de gemeenteraad voorgesteld om in alle scholen automaten te plaatsen met hygiënisch materiaal, lees: tampons en maandverband. “Onderzoek toont dat 1 op 5 meisjes in België moeite heeft om menstruatiemateriaal te betalen, heel wat meisjes blijven daardoor zelfs geregeld weg van school”, zegt Tom De Meester. De stad erkent het probleem maar wil geen automaten. “Nu al bieden scholen gratis maandverband aan, specifiek aan meisjes die het nodig hebben. Die vertrouwensband is belangrijk.”

Menstruatie-armoede, was de term die Tom De Meester (PVDA) gebruikte. “Volgens onze jongerenvereniging RedFox kunnen automaten op school echt een verschil maken. We zouden tegelijk het taboe rond maandstonden doorbreken, en menstruatie-armoede bestrijden. Want niet alleen is het moeilijk om toe te geven dat je thuis financiële problemen hebt, het is ook niet leuk om maandverband te moeten vragen op het secretariaat. Die drempel is voor vele meisjes te hoog, en daarom blijven ze dan maar thuis. Dat mogen we niet tolereren.”

Vertrouwensband

Onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen) erkent het probleem. “Maar nu al bieden scholen gratis maandverband aan aan meisjes waarvan ze weten dat ze dat nodig hebben. Die vertrouwensband is belangrijk. Gratis maandverband moeten halen in een automaat waar iedereen dat kan zien, is ook niet evident. Dan beter de discretie in het secretariaat. Bovendien zijn zo’n automaten duur, en versnipper je het budget. Is het niet beter om al het budget te spenderen aan de meisjes die het écht nodig hebben, en dankzij die vertrouwensband ook het onderliggend probleem - de armoede zelf - te kunnen aanpakken? Leerlingen moeten weten dat ze ook met intieme problemen bij de leerkrachten terecht kunnen.” Geen automaten dus, maar Decruynaere geeft wel aan nog over het thema in gesprek te willen gaan met onder meer het OCMW, leerlingen zelf, en verenigingen die strijden tegen armoede.

De Meester reageert teleurgesteld. “Dit gaat over een basisbehoefte, en het feit dat 1 op 5 soms thuisblijft omwille van menstruatieproblemen, toont dat de drempel om maandverband op het secretariaat te halen nog te hoog is. Landen als Groot-Brittanië en Schotland zetten wél automaten in de scholen.”

Opvallend: Karla Persyn van Groen stemde - al dan niet zo bedoeld - mee met de oppositie, pro automaten op school.