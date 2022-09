Gent voor de tiende keer vol kunstige piano’s waar elke passant zomaar op mag spelen: “Verzuring en polarisatie tegengaan

GentOp zeven plaatsen in Gent staan weer piano’s uit waar iedereen zomaar op mag spelen. Muzikant Frederik Sioen begon daar tien jaar geleden mee om mensen samen te brengen, en daar slaagt hij vandaag nog altijd in. “Zien hoe wildvreemden in gesprek gaan omdat ze een prachtige pianosolo horen, daar doen we het voor.”

Het schooljaar is opnieuw begonnen en dat brengt altijd tranen met zich mee, maar muzikant Frederik Sioen zorgt al tien jaar voor een lichtpunt rond deze periode. Sinds 2013 zet hij elk jaar verschillende piano’s uit in Gent aan het einde van de zomer, waar iedereen een maand lang op mag spelen. “We zijn begonnen met vijf piano’s, dit jaar zijn er negen”, zegt hij trots.

Zeven daarvan staan op vaste plekken – in het Citadelpark, aan de Bollekensschool, aan de Minard, onder de stadshal, aan de Sint-Jozef kerk in Wondelgem, aan het Museum Dr. Guislain en aan het Balenmagazijn – en worden elke avond om 22 uur gesloten om nachtelijke overlast te vemrijden. Twee piano’s zijn mobiel, daarmee trekt het muzikanten naar verschillende wijken in Gent. “Dat blijft uniek in de wereld. Ik heb dat nog nergens anders gezien.”

Groetjes uit Parijs

Sioen kwam op het idee van een stad vol piano’s toen hij een trip naar Parijs maakte. “Ik stond te wachten in een treinstation waar een vleugelpiano stond. Hoe tof zou het zijn moest dat in Gent ook kunnen, dacht ik toen. Toen ik terugkwam ben ik naar Quatre Mains gestapt met dat idee en zij waren, net als toenmalig schepen Storms, hemeteen enthousiast. De rest is geschiedenis.”

Volledig scherm Frederiek Sioen, 123 Piano onder de stadshal © Wannes Nimmegeers

De piano’s waren van in het begin een plezier om op te spelen, maar ook om naar te kijken. Al tien jaar worden ze, voor ze uitgezet worden, onder handen genomen door kunstenaars en creatievelingen. Zo was er al een piano die een lichtshow opwekte als je erop speelde en een piano die ingepakt was in breiwerk. “Dit jaar zijn het opnieuw parels”, glundert Sioen. “De piano onder de stadshal is versierd met droogbloemen en we hebben er twee die bespoten zijn door graffiti-kunstenaars.”

40.000 deuntjes

Dat is volgens Sioen de sterkte van het project: dat het om meer dan muziek draait. Het gaat ook om visuele prikkels, en nog meer om mensen samenbrengen. “Het team en ik, want er zit intussen een heel team rond 123-piano, worden hier niet rijk van. We doen het voor de gemeenschap, om de sociale cohesie te versterken. We geven mensen een aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan, waardoor we verzuring en polarisatie kunnen tegengaan.”

Je leest het: Sioen blijft – tien jaar na de start van het project – enthousiast over 123-piano. Terecht: het voorbije decennium hebben duizenden pianisten tussen de 3 en 93 jaar meer dan 40.000 keer aan een 123-piano gezeten. Tijdens het jaar worden ze ook nog eens verhuurd aan verenigingen zodat ze niet gewoon stof vergaren. “Ik hoop dat het nog lang mag duren.” Nog eens tien jaar? “Zeker weten, we zijn nog maar net begonnen.”

Feest

Om het tienjarig bestaan van het project te vieren, kan je een spiksplinternieuwe piano van Yamaha winnen. Deelnemen kan door een verhaal door te sturen over piano’s of het project. Wie het mooiste verhaal instuurt, wint de buffetpiano. De winnaar zal op 2 oktober bekend gemaakt worden, erna worden de piano’s weer weggehaald. Dezelfde dag zal er ook een 123-karaoke doorgaan onder de stadshal. Iskander Moens, een van de vaste pianisten van 123-piano, zal voor de nodige begeleiding zorgen. Of hoe de zomervakantie voorbij is, maar de zomerse sfeer nog een maand rondhangt.

Op de website van 123-piano vind je een overzicht van alle wijken waar mobiele piano’s passeren.

Volledig scherm © Wannes Nimmegeers

