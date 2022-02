Gent verbiedt konvooien. “Ze wilden hier oefenen voor de - intussen verboden - actie in Brussel”

Een vrijheidskonvooi dat - zoals in Canada - de hele hoofdstad zou blokkeren in een ultieme oproep tegen de coronamaatregelen, tegen het CST, tegen het inperken van de vrijheid dus. Dat stond gepland voor komende maandag in Brussel. Op verscheidene plaatsen in Europa zijn er woensdag al zo’n ‘Vrijheidskonvooien’ vertrokken Ze zouden dus maandag in Brussel aankomen, maar die betoging werd intussen verboden. Eerder vandaag werden de konvooien ook al verboden in Parijs.