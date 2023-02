Gent test ‘zelf strooien’: bakken met strooizout aan bruggen op belangrijke fietsassen

Nostalgie op wielen voor het goede doel: “Mensen met een handicap helpen om opnieuw te sporten, tijdens de Ronde van Vlaanderen”

Zet je koersklep op, klik (mentaal) in de pedalen en oefen maar op je evenwicht want op 2 april gaat in het theatercentrum van Ledeberg een wel erg bijzondere benefiet door. De Retro Koers op Rollen zamelt geld in voor ‘To Walk Again’, de vereniging van (para)triatleet Marc Herremans.