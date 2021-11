Gent stelt coördinator aan rond thema seksueel geweld. “Zaak van ons allemaal, we moeten dit als maatschappij afkeuren”

GentNa twee zaken van seksueel geweld tegen vrouwen de voorbije weken in Gent, en na de massale actie zondagavond, heeft het stadsbestuur een spoedvergadering bijeengeroepen. Alle mogelijke actoren werden betrokken, van politie tot horeca. “We gaan als stad een coördinator aanstellen specifiek rond het thema, en we gaan aangiftes nog laagdrempeliger maken. De bestaande acties worden versterkt”, zegt burgemeester Mathias De Clercq.

Een jongedame die verdoofd werd op café, meegenomen en brutaal verkracht. Een meisje dat in de toiletten van een café werd aangerand. Zij haalden de krant, maar zovele anderen maken hetzelfde mee, zonder daarmee naar buiten te komen. Vaak zelfs zonder aangifte te doen. Maar de jongedame die wél haar verhaal deed, bracht een bal aan het rollen. Het seksueel geweld in het uitgaansleven - en elders - moet stoppen. Ruim 600 actievoerders lieten zondagavond hun stem horen, op de Vrijdagmarkt en aan het stadhuis.

Grenzen weg

“Dat signaal is duidelijk aangekomen”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). “De incidenten, de verhalen, we nemen ze zeer ernstig. Voor politie en parket is dit een prioriteit, maar we willen ook als stad kijken hoe we dit probleem kunnen aanpakken. Want het wordt vaak aangegeven dat sinds corona alle grenzen zijn weggevallen. Het loopt de spuigaten uit. Het is een zaak van ons allemaal om dit een halt toe te roepen.”

Quote Een neen is een neen. Dat moet voor iedereen duidelijk zijn Mathias De Clercq, Burgemeester

En dus werd een spoedvergadering bijeengeroepen door de burgemeester, waar onder meer de korpschef, de mensen van Casa Rosa, de horecacel van Unizo Oost-Vlaanderen, de horecacoach, de dames van Meldet.be, iemand van de nightlifecouncil en schepenen Bracke en De Bruycker bij aanwezig waren. “We hebben alvast afgesproken om structureel te blijven samenkomen rond deze complexe problematiek", zegt de burgemeester. “Om te kijken wat we kunnen doen, wat beter kan. Want we doen al heel wat. Er zijn al opleidingen voor horecapersoneel, waar ze leren hoe ze moeten ingrijpen bij grensoverschrijdend gedrag. Er zijn al omstaandertrainingen, om getuigen van geweld te leren hoe ze kunnen reageren. Verder willen we mensen ertoe aanzetten om élke vorm van aanranding te melden. We bekijken hoe we aangiftes nog laagdrempeliger kunnen maken, eventueel via een platform.”

Moei u wél

Gent gaat een coördinator aanstellen die specifiek zal werken rond seksuele intimidatie. “Het budget daarvoor was eigenlijk al voorzien. Bedoeling is die coördinator te voorzien van zoveel mogelijk cijfermateriaal, van info over de plaatsen waar en de omstandigheden waarin aanrandingen voorkomen. Op basis van die info kunnen we dan een beleid uitstippelen. En kunnen we kijken wat werkt, wat niet werkt, en hoe we kunnen bijsturen. We moeten samen acties uittekenen.”

“Maar het belangrijkste is dat iederéén extra alert moet zijn. Dit is geen zaak van alleen de politie of het horecapersoneel, maar van ons allemaal. We moeten dit maatschappelijk afkeuren. Moei u wél als je iets ziet gebeuren. En vooral, een neen is een neen. Dat moet voor iedereen duidelijk zijn.”