Gent pioniert: Community Land Trust verkoopt woningen, maar niet de grond waarop ze staan. “Haalbaar voor mensen met een lager inkomen”

De eerste steenlegging van het project aan de Goedendagstraat in Meulestede was één groot feest. Logisch, het plan om dit te doen ontstond al 12 jaar geleden. “Maar pionieren vergt tijd", zegt schepen van wonen Tine Heyse (Groen). “Er waren bijvoorbeeld heel wat knelpunten in de regelgeving. Maar vandaag starten wij als eerste stad in Vlaanderen met de bouw van 34 betaalbare woningen via een Community Land Trust, een organisatie die gronden aankoopt en samen met een gemeenschap beheert. De kandidaten zullen een woning kunnen aankopen, maar worden geen eigenaar van de grond. Als ze hun woning later doorverkopen, zal dat aan dezelfde voorwaarden zijn.”

Inspraak

Oorspronkelijk was het plan om met een CLT in de Dampoortwijk te bouwen, maar daar werd geen geschikte grond gevonden. De grond in de Goedendagstraat werd al in 2015 door het Stadsontwikkelingsbedrijf gereserveerd voor dit project. Opvallend is dat er nu al een gemeenschap wordt gevormd van mensen die er later gaan wonen. De kandidaat-kopers worden betrokken bij vergaderingen en krijgen inspraak. Enkel wie mee in het CLT stapt, maakt kans op zo'n nieuwbouwwoning. Wie er eentje koopt, mag die wel verbouwen, maar niet verhuren. Verkopen kan ook, maar de verkoopprijs wordt beperkt.

Volledig scherm Judtih is één van de kandidaat-kopers © VDS

Judith is één van de kandidaten, voor één van de 4 appartementen met 4 slaapkamers. “Ik ben eigenlijk van rijke komaf, maar heb gebroken met mijn familie. Ik kwam dus op straat te staan, en ben helemaal van nul begonnen. Maar ik trek mijn plan. Alleen is een woning op de privémarkt kopen voor mij gewoon onmogelijk. Ik kijk al jaren rond, er is niks binnen mijn budget. Ik woon al 12 jaar in een sociale woning aan het Van Beverenplein met mijn drie kinderen. Eigenlijk hebben we een slaapkamer te kort, we hebben maar een heel klein tuintje, en op straat spelen is daar geen optie. Gevolg: heel vaak ruzie tussen de kinderen, gewoon omdat er te weinig ruimte is. Dit project biedt kansen. Er is geen garantie dat ik effectief een woning kan kopen, er is een toewijsreglement waar onder meer naar het inkomen gekeken wordt. Voor een appartement met 4 slaapkamers zou ik hier tussen de 250 en de 300.000 euro betalen, een appartement met één slaapkamer zal tussen de 170 en de 210.000 euro kosten. Dat is haalbaar. Maar vooral het gemeenschapsgegeven spreekt mij aan, een groep mensen die samen aan een project werkt. De kinderen zouden hier ook buiten kunnen spelen, samen met anderen. En mocht ik er toch niet bij zijn, dan is het alvast een leuke ervaring geweest.”

Erfpacht

“Anders dan vroeger wordt het Stadsontwikkelingsbedrijf nu echt ingezet voor betaalbaar wonen”, zegt Sami Souguir, voorzitter van SoGent. “WoninGent zal bouwheer zijn, en naar de kopers toe zal gewerkt worden met een soort van erfpachtovereenkomst. De woningen krijgen een privétuin of terras, maar er komt ook een gedeelde tuin, een gemeenschapsruimte én openbaar groen met veilige fietsverbindingen." De stad Gent heeft om en bij de 1,8 miljoen euro geïnvesteerd in dit project. In CLT Gent zijn ondermeer de stad en het Stadsontwikkelingsbedrijf vertegenwoordigd. De stad hoopt met dit project een voorbeeld te zijn voor andere steden en gemeenten.

Volledig scherm Een toekomstbeeld van het CLT-project met 34 woningen, dat in de lente van 2024 klaar moet zijn © RV / Stad Gent

