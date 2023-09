Gent opent online rouwregister na dodelijke aardbeving in Marokko

Met honger kan je niet leren: Brooddoos­no­dig trapt schooljaar af met actiedag (en nieuwe scholen op de lijst)

Hoog bezoek in Nieuwen Bosch OLVI op vrijdag. Daar kregen de leerlingen van het de school bezoek van tv-kok Sofie Dumont, die er een gezonde boterham kwam smeren. Aanleiding is de derde actiedag van Brood(doos)nodig: de vereniging die via een solidariteitssysteem ervoor wil zorgen dat alle kinderen met een volle maag in de klas kunnen zitten.