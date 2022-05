Gent mag nieuwe boekenprijs ‘Boon’ uitreiken: winnende schrijver krijgt 50.000 euro

De Stad Gent diende vorig jaar al eens een kandidatuur in, maar toen werd Oostende gekozen. In 2023 komt de ‘Boon’ toch naar Gent. Dat verheugt cultuurschepen Sami Souguir: “Gent is een échte leesstad. Denk maar aan onze topbibliotheek de Krook en aan de vele unieke onafhankelijke boekhandels in onze stad.” Waar de Boon uitgereikt zal worden, in de Krook of in de Vooruit, is nog niet beslist.