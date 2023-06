Gent liet namen Reuzegommers al zes keer overschilderen in ‘graffitistraatje’

NET OPEN. Et Alors, pannenkoe­ken en aperobar ‘met een hoek af’ en een zonnig terras

Een eeuwig bloeiende blauwe regen aan de gevel, een terras waar van ‘s morgens tot ‘s avonds zon is, een topteam en een kaart die je nergens anders zal vinden. Et Alors in de Jan Breydelstraat belooft niks dan goeds. Kaat Heirbrant opent haar stukje Parijs in Gent.