Gent krijgt hoop nieuwe speeltoestellen, verspreid over stad

Topweekend voor Gentse hotels: “Zelfs de Britten hebben Gent intussen herontdekt”

Wie dit weekend nog een kamer of bed in het Gentse zocht, was niet alleen. Met temperaturen van net onder de twintig graden liepen er heel wat last-minute boekingen binnen in de Arteveldestad. Onze buurlanden hebben de weg naar Gent gevonden, zelfs de Britten zijn post-Brexit tot aan de Vrijdagmarkt geraakt.