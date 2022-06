Gent krijgt dan toch geen dierenbegraafplaats: “Er is geen vraag naar”

GentEr komt dan toch geen dierenbegraafplaats of strooiweide in Gent. Daar is geen vraag naar volgens bevoegd schepen Tine Heyse, die navraag deed bij verschillende dierenartsen.

Momenteel zijn er vier gemeenten in Vlaanderen waar huisdieren begraven of uitgestrooid kunnen worden: Aarschot, Leuven, Oostende en Ninove. Gemeenteraadslid Stephanie D’hose (Open Vld) vroeg zich af of het ook in Gent kon. Het antwoord kreeg ze maandagavond op de gemeenteraad: “We hebben navraag gedaan bij de gemeenten die al zo’n begraafplaats hebben”, zei schepen Tine Heyse (Groen). “Daaruit bleek dat de interesse eerder beperkt is.”

Heyse had ook bij dierenartsen en het dierendispensarium gepolst of er interesse is voor een dierenbegraafplaats of strooiweide in Gent. Wat blijkt: “Er is geen nood aan of vraag naar. Onze infolijn Gent Info kreeg op drie jaar tijd amper vier vragen binnen. We investeren dan ook liever in hondenlosloopweides, daar is meer nood aan.”

Wat moet je dan doen als je huisdier overleden is? Je kan het zelf begraven in de tuin, als het niet gestorven is aan een besmettelijke ziekte en minder dan tien kilo weegt. Je mag je diertje ook meegeven aan de dierenarts, of laten cremeren in het crematorium in Evergem.

