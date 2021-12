Gent is nu officieel een toeristisch centrum: winkels mogen élke zondag open

Gent Drie nieuwe speelzones geopend in Gent, ideaal om te ontdekken tijdens de vakantie

Gent heeft er drie nieuwe speelzones bij: in het Zwijntjesbos, in het Frans Tochpark en in het Groenevalleipark. Ideaal voor mensen met kinderen of kleinkinderen die op zoek zijn naar een leuke activiteit deze vakantie.

24 december