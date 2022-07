Gent is net wat Japanser geworden: nieuwe muurschildering in Manga-stijl siert centrum Gent

Gent REPORTAGE. Op bezoek bij pop-updisco­theek Fubar: “Wij komen al jaren naar hier en bestellen dan de grootste fles die er is”

Niet iedereen die naar de Gentse Feesten komt, heeft noodzakelijkerwijs zin in optredens of straattheater. Sommige feestvierders willen zich gewoon graag overgeven aan dreunende beats en sloten drank. Zij kunnen daarvoor terecht bij Fubar in de Veldstraat. Wij snoven er de sfeer op tijdens de drukste Gentse Feesten-avond in jaren. “De J.K. Rowling is ons meest populaire drankenpakket.”

21 juli