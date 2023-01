Gent is koploper op vlak van ufo-meldingen

Gent Vuurwerk ontploft in garage vol vintage meubelen in Sint-Amandsberg: “Heel mijn inboedel én wagen vernield”

In de Victor Braeckmanlaan in Sint-Amandsberg werd er op oudjaar heel wat vuurwerk afgestoken. Dat gebeurde in eerste instantie in het Azaleapark, maar later ook gewoon op de openbare weg. Enkelingen hadden er op de eerste dag van het jaar echter duidelijk nog niet genoeg van en ontstaken ‘s ochtends vroeg opnieuw vuurwerk. Enkele vuurpijlen belandden in een garage vol met meubels, met alle gevolgen van dien.

