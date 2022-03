Gent is afval in Citadelpark beu en ruimt het voortaan niet meer op: “Hopelijk opent dit de mensen de ogen”

Gent“De Groendienst is soms een halve dag bezig met het opruimen van zwerfvuil in parken. Dit pikken we niet langer. We gaan - als experiment - niet meer opruimen in het Citadelpark.” Dat is een wel heel opvallend initiatief waar de stad Gent mee wil uitpakken. Of het effect zal hebben, valt af te wachten.

Het was de schande van de week, toen donderdagochtend bij dageraad bleek dat het Citadelpark was veranderd in een regelrecht stort. Daders: een hoop jongeren die op woensdagavond een feestje hadden gebouwd in het park. De verontwaardiging was groot, zeker gezien de stad Gent echt wel probeert om al dat sluikstorten een halt toe te roepen.

Joris Vandenbroucke (Vooruit) opperde om een project op te zetten zoals aan DOK gebeurt. Wie daar zwerfafval uit het water vist met een kano, mag die kano gratis gebruiken. Win-win, en het werkt. “En als dat op het water kan, waarom zou het dan niet op het land lukken?”, vroeg Vandenbroucke. “We kunnen de propere parkgebruikers dan belonen met pakweg een museumbezoek of een gratis consumptie.”

Laten liggen

Maar het stadsbestuur is het hartsgrondig beu, en komt met het omgekeerde plan. “Waarom zouden wij moeten blijven opruimen”, zegt Vooruit-schepen Astrid De Bruycker (Vooruit), bevoegd voor openbaar groen. “De Groendienst is soms een halve dag bezig met puin ruimen uit de parken, terwijl ze eigenlijk aan groenbeheer moeten doen. Daarom gaan we het afval in het Citadelpark voortaan laten liggen. Niet in het hele park uiteraard, de zone rond de speeltuin wordt opgeruimd, en glas en gevaarlijk afval zal ook worden weggehaald. Maar in een duidelijk afgebakende zone laten we het vuilnis gewoon liggen. We willen de vervuilers confronteren met hun gedrag. Hopelijk opent dat de mensen de ogen. Het wordt hoog tijd.”

“Uiteraard wordt dit uitgewerkt met alle betrokken diensten, en hoort daar een goede communicatie naar de gebruikers van het park bij. We zijn alvast benieuwd naar het resultaat en we hopen hiermee de bezoekers van het park duidelijk te maken dat het park zichzelf niet opruimt. Afval hoort in de vuilnisbak en als die vol zit, vragen we dit mee te nemen naar een volgende vuilnisbak of naar huis. We zijn alvast benieuwd naar de resultaten van het experiment.”

“Het is eigenlijk toch ver gekomen dat we dit soort experimenten moeten opzetten”, reageert Vandenbroucke. “Plezant is dat niet, afval laten liggen. Laat ons hopen dat nu snel duidelijk wordt hoe asociaal het is om je afval te laten rondslingeren in onze parken.” Ondertussen wordt ook bekeken of er iets op poten kan worden gezet met beloningen, zoals Joris Vandenbroucke voorstelde.

Volledig scherm Een vervuild Citadelpark - opnieuw. © Astrid De Bruycker - rv