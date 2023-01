Gent is 300 Cambio-wagens rijk: “Elke cambio vervangt 13 auto’s, dat zijn héél veel parkeerplaatsen”

Cambio, wellicht één van de bekendste autodelers van België, bestaat 19 jaar in ons land. De ‘geboortestad’, Gent, telt intussen 300 exemplaren. Er zijn 65 steden met Cambio-auto’s, maar Gent blijft koploper, met 9.000 abonnees, voor 85 deelpunten. Volgens directeur Geert Gisquière, is het belangrijk dat er een Cambio beschikbaar is op wandelafstand. “Daarmee maken we het verschil voor elke inwoner van deze stad.” Want niet alleen de cambio-gebruikers zelf doen hierbij hun voordeel, maar ook de maatschappij in z’n totaliteit. Eén cambio-wagen vervangt zo’n 13 private wagens. Zo heb- ben we in Gent een oppervlakte aan parkeerruimte vrijgemaakt gelijkaardig aan de groot- te van het Groene Valleipark”.