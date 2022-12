Gent huldigt ‘helden van hier’: Pol werkt al 59 jaar als vrijwilliger voor het Rode Kruis

Een mooi moment in de Pacificatiezaal op zaterdagochtend. Vaandeldrager Pol Wauters krijgt uit handen van burgervader Mathias De Clercq (Open Vld) een bijzondere erkenning na 59 jaar vrijwillige dienst. De eerste in een lange rij, want Julien Vandeputte kreeg de ‘ligpenning Prinses Astrid’ voor 50 jaar vrijwilligerswerk. Ronny Geers heeft er 40 jaar op zitten. Zij kregen een bijzonder aandenken én een welverdiend applaus.

De vrijwilligers van het Rode Kruis zijn een belangrijke partner voor de stad, wist de burgemeester, maar hij loofde vooral diegenen die zich blijvend belangeloos inzetten. “Van de Vesdervallei, waar ‘onze’ afdeling aan de slag ging, tot een busongeval op de snelweg. Als er een brand woedt in het Maria Middelares-ziekenhuis staat er een uur later al een nooddienst op poten, onder de bekende tentjes. Ik kan alleen een diepe buiging maken voor zo veel inzet”.

Volledig scherm Er werden heel wat vrijwilligers gehuldigd, maar niet iedereen draagt dit uniform. © svwg

De huldiging gaat normaal elk jaar door, door de coronacrisis is het nu de eerste keer dat vrijwilligers een receptie aangeboden kregen door de stad. Naast decennia aan vrijwilligerswerk, of dat nu als medisch deskundige of logistiek werker is, werden ook de bloed- en plasmagevers in de bloemetjes gezet. Zo kreeg één iemand een applaus voor 900 plasmadonaties en gaf één bloeddonor al 125 zakjes bloed. “Dat ook deze broodnodige, levensnoodzakelijke producten gegeven worden, daar kunnen we alleen fier op zijn”, zei Vandermeersch nog.

125 jaar geleden ging in Gent de eerste cursus Eerste Hulp door in Gent. Dit jaar organiseert de afdeling, één van de grootste in het land, 20 cursussen voor de opleiding van vrijwilligers. 12 Eerste Hulp-cursussen, 8 ‘Helper’-cursussen, goed voor 3 uur vorming per dag, elke dag. Maar het Rode Kruis staat altijd paraat. “Zet straks jullie gsm terug op alstublieft”, zei voorzitter Wim Vandermeersch met een kwinkslag. “Als er iets gebeurt, dat we jullie kunnen bereiken.” Tenslotte riep de voorzitter nog op om zorg te dragen voor het klimaat, een thema waar het Rode Kruis de komende tijd meer op zal inzetten. “Drama’s zoals aan de Vesdervallei tonen dat we meer aan preventie moeten doen. Dat kunnen we niet negeren.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.