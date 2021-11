Gent gelast alles af: geen Winterfeesten, zelfs geen Sint, eindejaarsvuurwerk of nieuwjaarsreceptie

Gent“Het systeem kraakt, we kunnen niet anders.” Daarmee beslist de stad Gent om de Winterfeesten - gepland van 9 tot 31 december - alsnog af te gelasten. Maar ook de aankomst van Sinterklaas zondag, het eindejaarsvuurwerk én de nieuwjaarsreceptie in januari worden geschrapt. Er komt wel een ijspiste, met reservaties. “Als we voelen dat het niet veilig kan, dan doen we het beter niet.”

Met een piek van 412 besmettingen op één dag eerder deze week, en ziekenhuizen die kraken onder de druk van het aantal coronapatiënten dat - nog maar eens - moet worden opgevangen, kon Gent moeilijk anders. Het afgelasten hing al dagen in de lucht, maar Gent leek de knoop maar niet te willen doorhakken. Het is dan ook niet makkelijk. Voor de Gentse Winterfeesten zou de opbouw volgende donderdag al starten. Een buitenevenement organiseren voor meer dan 100 mensen moet verplicht met CST, en dat is voor de Winterfeesten gewoon niet te organiseren. Het is onmogelijk om het Sint Baafsplein, de Korenmarkt en het Veerleplein en alle straten daartussen af te sluiten en te laten controleren door stewards.

“Dit is waanzin, dit is een drama”, zucht organisator Quinten Goekint van Look i Like. “Voor alle duidelijkheid, dit is niet de schuld van de stad Gent. Dit is de overheid die het gewoon onmogelijk heeft gemaakt om nog zaken te organiseren. Een CST in een stadscentrum, dat gaat gewoon niet. Maar dit is vooral een drama voor die 150 stadhouders die klaarstonden. Hun bestellingen zijn geplaatst, hun standgeld betaald. Wie gaat die mensen vergoeden? Wie gaat de tenten betalen die besteld zijn? Wie gaat de klap opvangen die de lokale horeca opnieuw te verwerken krijgt? Het zijn wéér dezelfde sectoren die getroffen worden. En het is nog erger dan vorig jaar, want nu is er niks voorzien van steunmaatregelen. Ik verwijt de stad niks, maar ik weet ook niet meer hoe het verder moet, nu... De stad Gent heeft er alles aan gedaan om dit te kunnen laten doorgaan, maar het Overlegcomité heeft het onmogelijk gemaakt. Hoeveel faillissementen willen zij nog op hun geweten? Wij staan met onze rug tegen de muur.”

Zorgsector

“Ik heb vanmorgen met de medische experten samengezeten, vanmiddag met onze crisiscel”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). “Ik heb ook alle ziekenhuizen gebeld. De situatie is heel accuut, er is veel personeelsuitval, er zijn veel patiënten. Het zijn moeilijke beslissingen om te nemen, maar we kunnen niet anders. We moeten contacten vermijden, en dus gaan we niks meer organiseren op ons openbaar domein. Zelfs de Sint laten we morgen niet aanmeren. We moeten onze zorgsector overeind houden.”

“Wat we wel gaan doen, is de kerstverlichting in de stad hangen, en we gaan ook een ijspiste organiseren in het centrum, maar dan met reservaties, zodat er geen wachtrijen zijn. Daar komt ook een bar bij, maar dan enkel als de piste open is. We gaan niks meer doen waarvoor volk van buiten de stad naar Gent gelokt wordt. Als we voelen dat het niet veilig kan, dan doen we beter gewoon niks. Daarom is ook beslist dat er geen eindejaarsvuurwerk zal zijn, en geen nieuwjaarsreceptie half januari. En geloof mij, dat vind ik zelf ook verschrikkelijk jammer.”

Donker

Nog los van of het ‘mogelijk’ zou zijn om zo’n evenement op poten te zetten, blijft de vraag hoe verantwoord het zou zijn, gezien de huidige coronacijfers. Niet, zo vindt de stad duidelijk. Want ook de aankomst van Sinterklaas, die nu zondag gepland stond, wordt last minute afgeblazen. Gent ziet het duidelijk ook niet echt positief in, want in één beweging is ook beslist om geen eindejaarsvuurwerk te organiseren, én geen nieuwjaarsreceptie voor alle Gentenaars in januari. Het is het tweede jaar op rij dat we een heel donkere kerstperiode tegemoet gaan.

De beslissing komt er een week na de enorme drukte op het lichtfestival in Gent.