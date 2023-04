Gent en andere steden kunnen geen taxivergunningen meer afleveren. “Vlaams decreet werd vernietigd door Raad van State”

KIJK. Gentenaar ontsnapt op nippertje wanneer boom door strakke windstoot op wagen belandt

In de Waterhoenlaan is een Gentenaar woensdagavond aan de dood ontsnapt. Seconden nadat hij uit zijn voertuig was gestapt, belandde er een boom op zijn wagen. Die raakte ontworteld na een strakke windstoot.