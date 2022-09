Gent decor voor leuke wedstrijd ‘Streetfishing’: “Heel veel vis op onze wateren, maar niet om op te eten”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Heel concreet draait het bij Open Street Gent enkel om roofvissen: snoekbaars, baars en zelfs snoek. Al deze soorten zwemmen effectief rond in de Arteveldestad. Streetfishers vissen met één hengel, zonder dobber, en enkel met kunstaas. “We hebben twee jaar lang geen wedstrijd kunnen organiseren, maar nu zijn we er terug met Open Street Gent", zegt Maarten Roegiers tevreden. “Dit keer staat alles in het teken van het cijfer 2. 22 oktober 2022, je moet in duo vissen, dus met 2, en we kijken naar wie de twee grootste vissen van dezelfde soort heeft gevangen.”

Kunstaas

Dat streetfishing populair is, is te zien aan de inschrijvingscijfers. Op 22 oktober nemen al 60 duo’s deel, en de inschrijvingen lopen nog. “Streetfishing kwam van Japan overgewaaid naar Parijs, en vandaar verspreidde het zich over Europa”, legt Maarten uit. “Het is populair, omdat het makkelijk is. Je hebt weinig materiaal nodig, er is geen gesleep met bakken, en je hoeft zelfs geen wormen of maden te halen, we vissen enkel met kunstaas, felgekleurde plastic visjes of wormpjes dus. Snel even een hengel uitgooien na school of na het werk, het kan perfect.”

Dat Gent ook een ideale omgeving is voor streetfishing, mag blijken. “Er zit steeds meer vis op het Gentse water”, weet Maarten. “Gent heeft best veel waterlopen, en die zijn allemaal met elkaar verbonden. Het maakt dus dat er rustige plekken zonder plezierbootjes zijn die perfecte paaiplaatsen zijn, waar de kleine vissen zich ook veilig voelen. Van daaruit kunnen ze dan uitzwermen overal in het Gentse. Portus Ganda is bijvoorbeeld een populaire visplek, maar er zitten even goed vissers aan de Gasmeterlaan of aan de Reep.”

Een stevige baars aan de Reep

Respect

Eigen aan streetfishers is dat ze hun vangst met respect behandelen. “De vis ophalen, voorzichtig van de haak halen, op foto en dan snel terug het water in. Het is - anders dan bij ‘panvissers’ die hun vangst opeten - wel de bedoeling dat de diertjes blijven leven. Want hoewel de waterkwaliteit in Gent steeds beter is, zou ik de vis die hier gevangen wordt absoluut niet opeten. Gezond kan dat niet zijn, er zitten veel te veel zware metalen in.”

Een baars aan de Visserij

De planning voor Open Street Gent is dat de vissers kort na de middag hun lijnen uitwerpen, en een uur of vijf lang hengelen. Daarna gaan ze samen eten, iets drinken en stoere verhalen vertellen, want uiteraard hoort ook dat erbij. Welk gebied exact wordt afgebakend voor de wedstrijd, blijft voorlopig geheim. Deelnemers zijn er al uit Polen, Tsjechië, Nederland, Frankrijk, Engeland, en België uiteraard. Het is nu al één van de meest succesvolle edities ook. Iedereen vanaf 10 jaar oud mag deelnemen, maar dus wel in duo. Of de wedstrijd niet beter in de zomer was georganiseerd? “Kan ook, maar in het najaar bereiden de vissen zich voor op de winter en eten ze meer, dus bijten ze makkelijker", knipoogt Maarten. “Al blijft de vangst altijd een verrassing, er is sowieso ook een portie geluk nodig.”

Inschrijven voor Open Street Gent kan nog tot 2 oktober via deze link, deelnemen kost 66 euro, warme maaltijd en een leuke verrassing zijn inbegrepen. Alle info op de Facebookpagina van Open Street Gent.

