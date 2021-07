Gent betaalt de slachtkosten voor het Offerfeest terug: “Wordt de factuur voor mijn kerstkalkoen dan ook terugbetaald?”

Het Offerfeest is volop aan de gang. Nog tot vrijdag hebben moslims tijd om een rund of schaap te laten slachten. Dat doen ze als herinnering aan de liefde van Abraham voor God. Het Offerfeest is een religieus gebeuren, maar vooral ook een sociaal feest. Moslims schenken een deel van het vlees weg aan mensen die het minder goed hebben. Offeren kan echter ook op alternatieve manieren. Een persoonlijke gift of een schenking aan een hulpfonds mag ook, net als via een organisatie geofferd vlees in blik laten uitdelen aan gezinnen die zelf geen schaap kunnen slachten.